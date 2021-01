Moderna-vaccin werkzaam tegen mutanten

Dat meldt het Amerikaanse farmabedrijf Moderna na een studie van het bloed van acht mensen en twee apen die twee dosissen van het vaccin hadden gekregen. Wie gevaccineerd is bij besmetting met de Britse variant produceert in elk geval evenveel antilichamen als bij de originele variant.

Maar bij besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant daalt het aantal antilichamen – de immuunreactie van het lichaam – wel met een factor van zes. Dit zou volgens Moderna nog wel genoeg zijn om beschermd te zijn. Vaccinoloog Anke Huckriede van het UMCG voegt hieraan toe: „Neutraliserende antistoffen zijn belangrijk voor de bescherming, maar er zijn nog een heleboel andere antistoffen die op een andere manier bijdragen aan bescherming.”

Nieuwe versie

Moderna werkt daarom aan een nieuwe versie van hun vaccin. Ze noemen dit een ’booster-kandidaat’ voor een nieuwe variant tegen de Zuid-Afrikaanse B.1.351-variant. Daarnaast gaat Moderna testen uitvoeren met een extra boosterdosis van haar COVID-19 vaccin om te kijken of dit het neutraliserend effect tegen nieuw opkomende mutanten kan verhogen.

Dit alles „om zeker te zijn dat we voorbereid zijn”, zegt dr. Tal Zaks, chief medical officer van het bedrijf, in de New York Times. „Ik weet niet of we die nodig gaan hebben, en ik hoop van niet.”

Vaccinoloog Anke Huckriede: „Het is zeker goed alvast de eerste stappen te zetten om vaccins voor de nieuwe varianten te ontwikkelen die dan wellicht met de oorspronkelijke gemengd zouden kunnen worden.”

Mutaties

De nieuwe virusvarianten (Britse, Braziliaanse en Zuid-Afrikaanse) zijn op verschillende plekken veranderd ten opzichte van het Covid-19 coronavirus. Één verandering van het spike-eiwit (dat de uitsteeksels aan de buitenkant van het virus vormt) zit op de plek van het spike-eiwit waarmee het virus zich hecht aan een cel. Dit is ook een plek waar de door het vaccin opgewekte antistoffen binden aan het spike-eiwit.

We weten inmiddels dat virussen die alleen op die plek veranderd zijn even goed door antistoffen worden herkend dan het oorspronkelijke virus. Dat geeft hoop. We weten echter nog niet exact wat de gevolgen zijn van de andere veranderingen. Die zitten wel op iets minder belangrijke plekken van het eiwit.