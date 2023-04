Dak concertzaal stort in: tenminste een dode en meerdere gewonden

Ⓒ ANP / Associated Press

Belvidere - Tijdens een concert in de Amerikaanse stad Belvidere, in de staat Illinois, is het dak van de concertzaal ingestort. Daarbij zou in ieder geval een persoon zijn omgekomen en 28 mensen gewond zijn geraakt. Dat melden verschillende Amerikaanse media.