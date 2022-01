Advocaat wil premier Rutte als getuige in zaak tegen man die opriep tot bestormen parlement

Dat zei de raadsman tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen O., die opriep tot het bestormen van het parlement en schreef dat hij premier Rutte wilde ,,afknallen”. Ook was hij op zoek naar wapens.

De rechtbank wees het verzoek om de premier op te roepen als getuige af, maar daar legt Moszkowicz zich nog niet bij neer. ,,Er zijn belastende verklaringen over mijn cliënt afgelegd en daar wil ik hem vragen over kunnen stellen.”

De premier deed aangifte nadat het Openbaar Ministerie hem daarover benaderde via zijn beveiligingsambtenaar. Voor een succesvolle vervolging was die aangifte niet eens nodig, aldus de officier van justitie.

Moszkowicz wil ook de politiemensen als getuigen horen die via chatgroepen zoals de Bataafse Republiek en Vrijheid zonder uniform contact legden met Yavuz O. Deze zogenoemde WOD’ers (Werken Onder Dekmantel) namen volgens Moszkowicz het initiatief voor een ontmoeting met Yavuz O.

Aangemoedigd of uitgelokt

De advocaat denkt dat Yavuz O. is aangemoedigd en misschien zelfs uitgelokt, en wil dat aan de hand van de getuigenverhoren kunnen bepalen. Van een tweede ontmoeting werd een geluidsopname gemaakt, maar van de eerste niet. Volgens de officier was dat niet nodig omdat het doel alleen was ,,om te beoordelen wat voor vlees we in de kuip hadden.”

Op basis van dat eerste gesprek werd Yavuz O. wel als verdachte aangemerkt. Hij wordt vervolgd voor bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf omdat hij overkwam als een grotere dreiging dan de gemiddelde zolderkamer-toetsenbordheld, zegt de officier.

Het initiatief voor de ontmoetingen ging wel degelijk steeds uit van Yavuz O., zegt de officier. ,,Hij had weinig aansporing nodig om de uitspraken te doen die hij deed.” Yavuz O. schreef onder meer: ,,Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gewoon, raampje open en knallen.”

De rechtbank besloot dat de WOD’ers nu nog niet als getuigen worden opgeroepen, in verband met de noodzaak om hun identiteit te beschermen. Eerst moeten ze uitgebreider uit de doeken doen hoe ze te werk zijn gegaan.

Tijdens de eerste pro formazitting in zijn zaak zei Yavuz O. dat hij spijt had van zijn teksten en dat hij het niet serieus bedoelde. „Ik zoek naar vriendschap, heb nooit echte vrienden gehad. Ik had het niet zo moeten aanpakken, zit heel erg in de knoop met mezelf. Ik zei het allemaal met tegenzin eigenlijk.”

De volgende zitting is op 8 april. Die zal nog niet inhoudelijk zijn.