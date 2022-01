LIVE | Advocaat wil premier Rutte als getuige in zaak tegen man die opriep tot bestormen parlement

Rechtbankverslaggever Saskia Belleman doet liveverslag vanuit Den Haag. Lees haar berichten onderaan dit artikel.

Dat zei de raadsman tijdens een inleidende zitting in de zaak tegen de 22-jarige Yavuz O., die opriep tot het bestormen van het parlement en schreef dat hij premier Rutte wilde „afknallen.” Ook was hij op zoek naar wapens.

Yavuz O.: „Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gewoon, raampje open en knallen.” Op 23 augustus werd er namens Mark Rutte aangifte gedaan van bedreiging.

Moszkowicz wil ook de politiemensen als getuigen horen die via chatgroepen zoals de Bataafse Republiek en Vrijheid zonder uniform contact legden met Yavuz O. Deze zogenoemde WOD’ers (Werken Onder Dekmantel) namen volgens Moszkowicz het initiatief voor een ontmoeting met Yavuz O.

Geluidsopname

De advocaat denkt dat Yavuz O. is aangemoedigd en misschien zelfs uitgelokt en wil dat aan de hand van de getuigenverhoren kunnen bepalen. Van de tweede ontmoeting werd een geluidsopname gemaakt, maar van de eerste niet. Volgens de officier van justitie was dat niet nodig omdat het doel alleen was „om te beoordelen wat voor vlees we in de kuip hadden.”

Op basis van dat eerste gesprek werd Yavuz O. wel als verdachte aangemerkt. Hij wordt vervolgd voor bedreiging, opruiing en het inwinnen van inlichtingen voor een terroristisch misdrijf.

Tijdens de eerste pro formazitting in zijn zaak zei Yavuz O. dat hij spijt had van zijn teksten en dat hij het niet serieus bedoelde. „Ik zoek naar vriendschap, heb nooit echte vrienden gehad. Ik had het niet zo moeten aanpakken, zit heel erg in de knoop met mezelf. Ik zei het allemaal met tegenzin eigenlijk.”