LIVE | Rechtszaak van start tegen man die opriep tot bestorming parlement en bedreigen Mark Rutte

Buitenland

Ook in New York werd vrouw onder metro geduwd, maar zij overleefde het niet

Niet alleen in Brussel was er dit weekend een vreselijk incident in een metrostation, ook in de VS is een vrouw op het spoor geduwd op het moment dat de metro arriveerde. De 40-jarige Michelle Alyssa had minder geluk. Zij werd overreden en was op slag dood. Een 61-jarige dakloze is opgepakt.