Longfonds: gemeenten moeten meer doen voor schone lucht

„Dit is daarvoor, zo vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, hét moment”, zegt directeur Michael Rutgers van Longfonds. Het fonds vindt het belangrijk dat gemeentebestuurders in hun nieuwe collegeakkoorden speciale plannen opnemen om meer gezonde lucht te krijgen. „Met name op thema’s als het aanzienlijk verminderen van houtstook, uitstoot van biomassacentrales en intensieve veehouderij valt veel gezondheidswinst te behalen”, suggereert de organisatie, die ook maatregelen voorstelt.

Zo adviseert het fonds gemeenten goede voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s van houtstook en dat te combineren met een oproep om niet met hout te stoken. „Nog te veel mensen zijn zich niet bewust van de schadelijkheid voor de gezondheid van henzelf en hun omgeving.”

Ook moeten gemeenten voldoende afstand nastreven tussen intensieve veehouderij en scholen, kinderdagverblijven en huizen, stelt de organisatie.