Opnieuw overval op winkel T-Mobile Almere

De winkel werd vorige maand ook al overvallen. Agenten zijn bezig met sporenonderzoek. Op zo’n honderd meter van de winkel troffen agenten een omgevallen scooter aan. De omgeving van het voertuig is afgezet en ook daar wordt onderzoek gedaan.

De politie bevestigt dat er een persoon is aangehouden. Het is nog onduidelijk of deze ook betrokken was bij de overval.

Filmpje

Op sociale media gaat een filmpje rond waarop te zien is dat twee overvallers de winkel uitrennen. Beiden dragen regenpakken en maskers. Een van hen lijkt een vuurwapen in zijn hand te hebben.