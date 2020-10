Koning verlengt lijst van onhandigheden

Links: koning Willem-Alexander en de Russische president Poetin drinken een biertje in het Holland Heineken House tijdens de Olympische Winterspelen in 2014. Achtergrond: de vakantievilla in Mozambique. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander was zijn hele ambtsperiode nog nooit zo populair als dit jaar. Zeker na zijn lezing tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam klonk lof alom. Nu is bijna iedereen het erover eens dat hij een totaal verkeerde indruk gaf met zijn reis naar Griekenland. Dat hij als nationaal voorbeeld in coronatijd tóch de geplande herfstvakantie wilde nemen, al was het in een ’geel gebied’, wordt gevoeld als een pijnlijke zet. Het roept eerdere ophef rond de koning in herinnering.