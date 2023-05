Tieners (13) geven zichzelf aan na grote brand in Sydney

Getuigen zagen rond 16.00 uur een groepje jongeren wegrennen bij de brand. Later op de avond meldden twee van de tieners zich, ieder bij een ander politiebureau. Ze helpen inmiddels bij het onderzoek naar de brand. Een politiecommandant riep vrijdag „drie of vier” andere jongeren die bij de brand betrokken waren op zich met hun ouders te melden.

De brand vond plaats in een verlaten voormalige hoedenfabriek. De vlammen kwamen tot boven het pand uit en sloegen over naar een naastgelegen gebouw, dat geëvacueerd moest worden. De rook die werd veroorzaakt door de brand was in heel Sydney te zien. Het verkeer in het centrum moest worden stilgelegd vanwege de vallende brokstukken. Bij de brand raakte niemand gewond.