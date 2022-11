Storm Nicole bereikt Florida, maanmissie weer uitgesteld

Dat word veroorzaakt door de tropische storm Nicole, een enorme storing die inmiddels de kust van Florida heeft bereikt. Nicole is nu nog een storm, maar zou binnenkort kunnen uitgroeien tot een orkaan.

Er hangen al maanden donkere wolken boven de maanmissie, de eerste expeditie van NASA naar de maan sinds 50 jaar. Artemis I zou eerst in augustus worden gelanceerd, maar die operatie ging niet door omdat het door onweer niet veilig was om de brandstoftanks te vullen, meldt onder meer The Mirror.

Op dat uitstel volgde een nieuwe vertraging toen een sensor meldde dat een van de hoofdmotoren niet voldoende was afgekoeld. In september kampte het project met een waterstoflek, voordat orkaan Ian roet in het eten kwam gooien. Nu verpest storm Nicole het feestje. De volgende poging staat gepland op 16 november. Dat hangt nog wel af van verschillende factoren. „Onze medewerkers moeten veilig weer naar hun werk kunnen nadat Nicole is gepasseerd. Bovendien moeten de installaties worden geïnspecteerd”, aldus een NASA-woordvoerder.

De onbemande Artemis I zou een rondje om de maan moeten vliegen. Ⓒ ANP

Het is nog niet de bedoeling dat Artemis I ’voet’ op de maan zet. Het onbemande ruimteschip zal wel een rondje om de maan maken, zo is het plan. Artemis II zou dat- ijs, weder en tropische stormen dienende - in mei 2024 ook moeten doen, maar dan met astronauten aan boord. Artemis III zou later dat jaar, voor het eerst sinds Apollo 17 in 1972, mensen op de maan moeten afzetten.