Naam Maddie McCann-verdachte bekendgemaakt

De Duitse krant Bild meldt dat Christian B., een 43-jarige veroordeelde pedofiel, de man zou zijn die ervan wordt verdacht 13 jaar geleden de Britse Madeleine McCann te hebben ontvoerd in Portugal. De krant deelt ook foto’s van hem.

De Duitser werd vorig jaar veroordeeld voor een ander zedendelict en zit momenteel in de gevangenis. Hij wordt nu ook verdacht in het McCann-onderzoek. Op de persconferentie liet het OM in Braunschweig, waar de verdachte voor het laatst woonde, weten dat het gaat om een moordonderzoek. De Duitsers lijken uit te sluiten dat Madeleine nog in leven is.

’Altijd beetje boos’

De verdachte is een 43-jarige Duitser. Hij wordt beschreven als blank met kort blond haar en zou 1,80 m lang zijn. Wat vooral opmerkelijk is, is zijn lange geschiedenis van seksuele misdrijven tegen vrouwen en kinderen.

De verdachte verbleef van 1995 tot 2007 regelmatig in Algarve in een vervallen gehuurde boerderij op een heuvel vlakbij het strand van Praia da Luz, de plaats McCann verdween. Hij werkte in de horeca, maar was bij de politie ook bekend vanwege inbraken in toeristische resorts. Een voormalige buurman van de verdachte zei tegen een tv-zender: „Hij was altijd een beetje boos, reed hard op de baan en op een dag, rond 2006, verdween hij gewoon zonder een woord te zeggen. Ik denk dat hij een huurachterstand had.”

’Gesprek in café met gezicht McCann op tv’

Volgens de Daily Mail werd de politie in 2017 getipt over Christian B.. Toen die met een vriend naar een Duits café was gegaan, zou het gezicht van Madeleine McCann op televisie verschenen zijn. Zij was toen tien jaar vermist.

De verdachte zou gezegd hebben dat hij weet wat er met haar gebeurd is, en toonde vervolgens een video waarin hij een vrouw verkrachtte aan zijn vriend. Die lichtte nadien de politie in. Er ontstond een samenwerking tussen Duitse, Portugese en Britse autoriteiten om meer bewijsmateriaal te verzamelen, aldus de krant.

Opvallend is dat voormalige Portugese politiechef Goncalo Amaral vorig jaar in een Spaans tv-interview al hintte naar een Duitse verdachte die in de gevangenis zou zitten voor een ander misdrijf. Eerder hield hij vol dat de ouders zelf achter de verdwijning van het meisje zaten, maar daarna kwam hij met deze theorie.