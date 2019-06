Politie: vermoedelijk GHB in tas wethouder Jorrit Nuijens

Op beelden is te zien dat de lokale bestuurder zich hevig tegen de aanhouding verzet. Ⓒ DE TELEGRAAF

AMSTERDAM - UPDATE MET REACTIE MINISTER, 11.02 UUR - Groenlinks-wethouder Jorrit Nuijens van Diemen is weer vrijgelaten. In zijn tas is een flesje met vermoedelijk GHB gevonden en twee zakjes wiet aangetroffen, meldt de politie. Twee agenten hebben aangifte tegen hem gedaan van belediging omdat Nuijens hen zou hebben gespuugd.