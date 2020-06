’Geef Erwin G. 15 jaar cel voor doden en in zwembad wikkelen Edita’

Het lichaam van de vrouw werd op 20 september 2018 gevonden in het water van de Muidertrekvaart, tussen Muiden en Amsterdam, gewikkeld in een opblaaszwembad. Zij was met touw en tiewraps geboeid. Op een van de knopen is DNA van verdachte G. gevonden.

G. ontkent in alle toonaarden. Hij zegt dat de vrouw op 10 september 2018 zijn woning in Bussum heeft verlaten en dat hij haar daarna niet meer heeft gezien. Die verklaring klopt aantoonbaar niet, zegt het OM.

’Ik heb het gedaan’

Het lugubere pakket heeft geruime tijd in het water gedreven en was al een paar keer gezien door omwonenden. Hoe het slachtoffer om het leven is gebracht en wat precies de doodsoorzaak is geweest, is niet komen vast te staan. Een niet-natuurlijke dood ligt volgens de patholoog-anatoom voor de hand. Voor het bewijs is het niet noodzakelijk dat onomstotelijk vaststaat hoe een slachtoffer om het leven is gebracht, aldus het OM.

Justitie zette twee undercoveragenten in. Zij zochten contact met G. in het huis van bewaring en kregen hem aan de praat. G. zei onder meer: „Ik ontken alles, ook al heb ik het gedaan.”