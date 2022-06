1500 zaken geseponeerd om personeelstekort rechtbank Gelderland

De geseponeerde zaken zijn eenvoudige misdrijven, zoals diefstallen, verkeerszaken en bezit van hennep, aldus het OM. De politierechter behandelt zaken waarbij maximaal één jaar cel kan worden opgelegd.

Volgens rechtbankpresident Rémy van Leest is het al een aantal jaar zo dat de rechtbank Gelderland kampt met een tekort aan rechters. „Het geld dat nu beschikbaar is om meer rechters aan te nemen en op te leiden, lost de problemen op korte termijn echter niet op”, aldus Van Leest. Een opleiding tot rechter duurt gemiddeld drie jaar.

Er zijn de afgelopen jaren meer zaken bijgekomen dan de rechtbank kan behandelen, zag het OM. Ook zijn de zaken de laatste paar jaar complexer geworden, waardoor het meer tijd kost om ze te behandelen. Verder konden veel zittingen vanwege corona niet doorgaan, waardoor het aantal rechtszaken dat nog behandeld moest worden nog verder opliep.

’Maximaal ingespannen’

Het OM heeft de afgelopen jaren al maatregelen genomen vanwege het rechterstekort. Zo is er bekeken of zaken ook op een andere manier, dus niet door de rechtbank, konden worden afgedaan. Bijvoorbeeld door een OM-strafbeschikking, dat mag voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal zes jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Ook is gekeken of zaken elders in het land konden worden overgenomen, maar ook die rechtbanken hadden niet genoeg capaciteit.

„Wij hebben ons maximaal ingespannen om oudere zaken af te handelen, maar de voorraden blijven oplopen. We zijn nu op het punt gekomen dat er drastische maatregelen nodig zijn”, aldus hoofdofficier Marthyne Kunst van het OM Oost-Nederland. Slachtoffers die het niet eens zijn dat hun zaak niet voor de rechtbank verschijnt, kunnen een zogeheten artikel 12-procedure starten, waarbij rechters van het gerechtshof kijken naar de beslissing van het OM.