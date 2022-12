KNMI breidt code oranje uit naar bijna hele land

Eerder op de dag waarschuwde Weeronline ook al voor ’verraderlijke gladheid’. Aan het eind van de middag en in de avond trokken vanuit het noorden en noordwesten enkele regenbuien over het land. De buien brengen regen op een bevroren ondergrond, waardoor het behoorlijk glad kan worden door ijzel. „Wees extra alert en rijd voorzichtig”, meldt Rijkswaterstaat.

De eerste buien hingen boven de Wadden, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Lokaal werd het daar al spekglad. Halverwege de avond doen de buien ook het midden en zuidwesten van het land aan. De kans op een ijzelbui is volgens Weeronline klein in het zuidoosten en mogelijk is de lucht daar koud genoeg om een lichte sneeuwbui op te leveren.

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat laat weten dat er door de gladheid meerdere ongelukken zijn geweest op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht, waar de A27 en A28 samenkomen. „We hebben daar nu voor de veiligheid een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld en ook zijn enkele verbindingswegen gesloten”, zegt de woordvoerster. „Na een strooiactie willen we die verbindingswegen weer openstellen.”

Volgens het KNMI betekent code oranje dat er ’grote kans is op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast’.

Lokale buien

De ijzelbuien die vanavond over ons land trekken houden nog aan tot begin van de nacht. De nadruk blijft daarbij liggen op de kustprovincies, maar ook landinwaarts komt het de komende uren tot wat meer lokale buien dan eerder op de avond.

De laatste lijn met buien is nu vanuit het Waddengebied het vasteland van Friesland en Groningen opgetrokken. Ook in het westen zijn nog talrijke buien actief. Hierdoor is het op grote schaal glad.

Door de spiegelgladde stoepen en straten zijn tal van mensen donderdag in een ziekenhuis beland. Maar de afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) konden de toestroom aan, laten ze weten.

Uit diverse plaatsen komen meldingen van automobilisten die door de gladheid de macht over hun stuur verloren. Dat leidde veelal tot blikschade.