Ongelukken door verraderlijke gladheid

In Gelderland en Overijssel kan het ook plaatselijk glad worden door (lichte) sneeuwval. De gladheid houdt tot het einde van de ochtend aan.

Weeronline waarschuwt voor ’verraderlijke gladheid’. Aan het eind van de middag en in de avond trokken gisteren vanuit het noorden en noordwesten enkele regenbuien over het land. De buien brachten regen op een bevroren ondergrond. „Wees extra alert en rijd voorzichtig”, meldt Rijkswaterstaat.

De eerste buien hingen boven de Wadden, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Lokaal werd het daar al spekglad. Halverwege de avond doen de buien ook het midden en zuidwesten van het land aan.

Ongelukken

Uit diverse plaatsen komen meldingen van automobilisten die door de gladheid de macht over hun stuur verloren. In Den Haag en Schipluiden belandden een strooiwagen en een krantenbezorger in de sloot nadat zij van de weg waren gegleden, meldt Regio15.

Een krantenbezorger is in Schipluiden van de weg geraakt. Ⓒ Regio15

Een woordvoerster van Rijkswaterstaat liet weten dat er meerdere ongelukken zijn geweest op het knooppunt Rijnsweerd bij Utrecht, waar de A27 en A28 samenkomen. „We hebben daar nu voor de veiligheid een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur ingesteld en ook zijn enkele verbindingswegen gesloten”, zegt de woordvoerster. „Na een strooiactie willen we die verbindingswegen weer openstellen.”

Op veel wegen in het land hebben strooiwagens van Rijkswaterstaat afgelopen avond en nacht zout gestrooid.

Rijkswaterstaat heeft sinds donderdagavond ruim 5 miljoen kilo zout gestrooid en ruim 75.000 kilometer gereden. „Ga je op pad? Wees extra alert en pas je rijstijl aan de omstandigheden aan”, zegt Rijkswaterstaat vrijdagochtend.

Door de spiegelgladde stoepen en straten zijn tal van mensen donderdag in een ziekenhuis beland. Maar de afdelingen voor spoedeisende hulp (SEH) konden de toestroom aan, laten ze weten.

Op enkele plekken heeft Rijkswaterstaat een aangepaste maximum snelheid op de borden gezet. „Wees zelf ook extra alert en pas vooral op verbindingswegen en afritten je snelheid aan”, waarschuwt Rijkswaterstaat.

Openbaar vervoer

De gladheid heeft vrijdagochtend ook invloed op het busverkeer. In het noorden van het land reed in de vroege ochtend geen enkele bus van Arriva. Inmiddels rijden de bussen daar wel weer. Connexxion meldt dat wegens gladheid het busvervoer in Zeeland is ontregeld. „Veel bussen rijden niet. Houd http://connexxion.nl in de gaten voor de meest actuele reisinformatie”, twittert Connexxion.