Musea naar OnlyFans om ’nieuwe preutsheid’ sociale media

Dat sociale medium staat bekend om de pornosterren die er actief zijn.

Het project ’Wenen blootgelegd’ is door het officiële toerismebureau van Wenen afgetrapt met een OnlyFans-campagne. Geïnteresseerden komen in aanmerking voor een Wenen Stedenkaart of een ticket voor een van de musea, schrijft VICE.

Op onder meer Youtube wordt reclame gemaakt voor het nieuwe account.

Censuur

Het is een reactie op social mediacensuur. In juli werd het Albertina Museum verbannen van TikTok na het publiceren van beelden van de Japanse kunstenaar Nobuyoshi Araki. Daarbij waren vrouwelijke borsten te zien.

Ook het prehistorische beeldje 'Venus van Willendorf' van het Natural History Museum zal te zien zijn. Ⓒ AFP

„Wenen en zijn kunstinstituten zijn het slachtoffer van deze nieuwe golf van preutsheid”, schrijft het Weense Toerismebureau in een persverklaring. Niet alleen TikTok, maar ook Instagram en Facebook hebben naaktbeelden – ook kunst – al langer op de zwarte lijst staan, klaagt het toerismebureau.

Facebook

In 2018 klaagde het Vlaamse toerismebureau nog over Facebookcensuur van de barokkunstenaar Peter Paul Rubens. Dat jaar liep een rel in Frankrijk tot het Hooggerechtshof. Dat bepaalde dat Facebook het verwijderen van ’Het begin van de Wereld’ van kunstenaar Gustave Courbet moest terugdraaien.