Truckers weer massaal geweigerd bij klanten: ’Wij doen gewoon ons werk!’

Trucker Ton Maas: „We worden behandeld als mensen die besmet zijn met het coronavirus.” Ⓒ Jan-Paul Kuit

Leidschendam - Vrachtwagenchauffeurs worden weer massaal geweigerd bij klanten waar ze hun ladingen moeten brengen of ophalen als ze gebruik willen maken van het toilet. Ook even hun handen wassen, een kop koffie drinken of een broodje eten in een bedrijf is er niet bij.