Kabinet in hoger beroep in zaak testplicht

De rechter heeft donderdag eerder op de dag een streep gezet door een verplichte coronatest voor een gezin uit Noord-Holland dat terug wil reizen van Zanzibar naar Nederland. Volgens de NOS gaat het om het gezin van Jeroen Pols, de jurist van actiegroep Viruswaarheid.

De uitspraak zou mogelijk juridische gevolgen kunnen hebben voor andere individuele gevallen. Sinds deze week moeten luchtvaartmaatschappijen en andere internationale vervoerders op het spoor en water hun passagiers verplicht controleren op een negatieve testuitslag.

Wettelijke grondslag

Het gezin beklaagt zich over de verplichting van de test. ’Voor een dergelijke plicht is, geldend voor een Nederlandse onderdaan die wil terugkeren naar huis, een deugdelijke wettelijke grondslag nodig’, zo staat in het vonnis. De rechtbank stelt dat die wettelijke grondslag voor een ’ingrijpende verplichting’ als de PCR-test, ’die de lichamelijke integriteit van een passagier betreft, er nu simpelweg niet is.

Het kabinet houdt vooralsnog vast aan de verplichting voor alle reizigers die naar Nederland willen reizen, zo laat een woordvoerster van het ministerie van Infrastructuur weten. „Het kabinet bekijkt op korte termijn of er eventueel aanvullingen nodig zijn om een negatieve PCR-test bij dit type reizen zeker te stellen.”

’Niet reizen, tenzij strikt noodzakelijk’

In de zaak van Pols gaat het kabinet dus in hoger beroep. De strenge regels zijn volgens Den Haag nodig. „Gezien de noodzaak om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken, wat de rechter ook uitdrukkelijk erkent, blijft het kabinet benadrukken niet te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek zijn niet-noodzakelijk.”