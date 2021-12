Gelderse FM-zender verstoort radioverkeer Schiphol: piloten horen muziek

Kopieer naar clipboard

SCHIPHOL - Het radioverkeer met de vliegtuigen die landen op Schiphol is de afgelopen weken geregeld verstoord. De boosdoener was een FM-zender uit Gelderland, die weliswaar een vergunning had maar zich niet aan de regels hield, meldt de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Op de frequentie die wordt gebruikt voor instructies aan naderend vliegverkeer was diverse keren muziek te horen.