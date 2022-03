China meldt 3393 besmettingen, hoogste aantal in twee jaar

De huidige uitbraak heeft de autoriteiten ertoe bewogen meerdere noordoostelijk gelegen steden in lockdown te plaatsen. Ook zijn alle scholen in Shanghai, waar ruim 27 miljoen mensen wonen, gesloten. In meer dan tien regio’s verspreidt het virus zich momenteel snel.

Ontslag

The New York Times meldde zaterdag dat twee burgemeesters van steden in het noordoosten van het land, waar de uitbraak woedt, zijn ontslagen. Een reden hiervoor werd door de Chinese autoriteiten niet gegeven.

China veranderde de afgelopen maanden van koers, nadat het land gedurende een groot deel van de pandemie nastreefde volledig coronavrij te blijven. Inmiddels accepteren de landelijke autoriteiten lokaal enkele besmettingen, op voorwaarde dat stadsbesturen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.