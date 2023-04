Gehavende paus spreekt traditionele urbi et orbi-paaszegen uit in Rome

Kopieer naar clipboard

De paus moet deze Pasen voortgeduwd worden in een rolstoel. Ⓒ anp

ROME - Paus Franciscus spreekt in Vaticaanstad de traditionele urbi et orbi-paaszegen uit op het Sint-Pietersplein. De paus werd tijdens de paasmis zondagmorgen in een rolstoel naar het altaar gereden. De 86-jarige Franciscus kampt al enige weken met gezondheidsklachten.