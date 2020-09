Zo ziet ’coronaproof’ vakantie eruit: ’Nederlander moet er wel uit kunnen’

De familie Nuijten op Camping Bakkum. Nederlanders moeten ’genieten van al het moois dat ons land te bieden heeft’. Ⓒ anp/hh

ARNHEM - Toeristen en recreanten moeten zich opmaken voor een langer durende coronacrisis en dus ook een nieuwe manier van vakantie vieren in binnen- en buitenland. Op de Nationale Toerisme Top, die maandag virtueel in Arnhem plaatsvond, waren tal van creatieve ’oplossingen’ te horen om het besmettingsgevaar in te dammen.