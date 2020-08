PVV wil inzet parate politie-peloton op strand Scheveningen

Fractievoorzitter Sebastian Kruis wil dat het speciale parate politie-peloton dat Den haag achter de hand houdt voor calamiteiten, wordt ingezet. Tegen Omroep West zegt hij over Scheveningen: 'Ik heb daar afgelopen periode alles en iedereen gezien, behalve dat peloton. Misschien was dat wel elders in de stad bezig, maar het zou nu hier moeten worden ingezet'.

De partij die samen met Hart voor Den Haag en de Partij voor de Toekomst om een spoeddebat in de gemeenteraad heeft gevraagd, pleit voor preventief fouilleren, handhavingsacties waarbij voertuigen worden gecontroleerd en het invoeren van een samenscholingsverbod.

Sebastian Kruis van PVV Den Haag wil hardere aanpak van relschoppers op de Scheveningse Boulevard Ⓒ ANP

Burgemeester Van Zanen heeft zijn vakantie onderbroken na alle ongeregeldheden en de dodelijke steekpartij op De Pier.

„Als gemeente zijn wij ontzettend geschrokken van het gebrek aan respect voor onze publieke dienstverleners.”

Hart voor Den Haag wil een speciale strandpolitie maar sluit ondersteuning door het leger ook niet uit. „Ook dit jaar regeert al maandenlang tuig: illegale straatraces, lachgas, dealers, wildkamperen, intimidatie, geweld tegen verkeersregelaars en ga zo maar door.”, zegt raadslid René Oudshoorn tegen de omroep. „Voor de kwaliteitstoerist wacht de rode loper, voor tuig de wapenstok,” schrijft de partij op Twitter.