Grapperhaus is zich ’rot geschrokken’ van kinderporno

In de eerste helft van dit jaar zijn al 67 miljoen afbeeldingen online gecontroleerd en ruim 10.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik gedetecteerd en verwijderd, blijkt uit de eerste resultaten van het offensief. „Als we geen volle medewerking krijgen van bedrijven, dan groeit dit door”, waarschuwt de minister naar aanleiding van de gigantische verspreiding van kindermisbruik op internet.

Koploper

Het is de CDA-bewindsman sinds zijn aantreden een doorn in het oog: Nederland is wereldwijd koploper als het gaat om het verspreiden van kinderporno. „Niet dat het ook uit ons land komt, maar door onze sterk ontwikkelde infrastructuur voor internet komt het hier wel terecht.” Bovendien constateert de minister dat internetbedrijven hier wel erg veel vrijheid hebben gehad, met alle gevolgen van dien. Vorig jaar ontving het Meldpunt Kinderporno na opnieuw een stijging ruim driehonderdduizend meldingen.

"Pijnlijk om te zien dat we zo’n knooppunt zijn"

Grapperhaus zegt zich ’rot te zijn geschrokken’. „Vooral over de toename. Het is pijnlijk om te zien dat we zo’n knooppunt zijn.” Reden voor het kabinet om op te treden op de schimmige markt van internetbedrijven, waar geen partij verantwoordelijkheid neemt voor rondslingerend kinderpornografisch materiaal. „Je komt er de gruwelijkste dingen tegen”, vertelt Grapperhaus. „Sadistisch materiaal, gruwelijk geweld tegen kleine kindjes, zelfs ouders die hun eigen kind aanbieden.”

Reden voor de minister om ict-bedrijven aan te spreken die via hun zogeheten servers dat soort gruwelijkheden faciliteren. Zulke bedrijven moeten nu binnen 24 uur na een melding kinderporno van internet halen, anders dreigt een boete en de publieke schandpaal. Maar lang niet alle verspreiders werken mee. „Aanvankelijk waren ze huiverig, uit angst het vrije internet te verliezen”, vertelt Grapperhaus.

"Begin juni heb ik de zandloper omgedraaid. Ze hebben een laatste kans gekregen"

Nu bestaat er volgens de minister nog altijd angst om commercie te verliezen, waardoor hij zeventien ’lakse’ ict-bedrijven een ultimatum heeft gesteld om alsnog mee te werken. Anders worden ze op 1 september met naam genoemd. „Begin juni heb ik de zandloper omgedraaid. Ze hebben een laatste kans gekregen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen door hun servers op te schonen van kinderporno.”

Versleuteld

Met grote spelers als Microsoft en Google heeft hij eerder al bemoedigende gesprekken gehad. Facebook en Instagram hebben volgens hem echter nog een wereld te winnen, als het gaat om besloten groepen en versleutelde berichten. „Ik zou het bijvoorbeeld goed vinden als Facebook zelf zorgt dat ze controleren en hun platform opschonen.”

Grapperhaus noemt het volstrekt normaal dat ook ict-bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. „Van een hotel verwachten we toch ook dat ze zorgen dat er geen illegale prostituees in de lobby zitten?” Tienduizend verwijderde foto’s noemt de minister winst, maar ook slechts het begin van een offensief. Hij wil de aanpak ook inzetten voor hate speech en terreuruitingen. Als het onvoldoende zoden aan de dijk zet, heeft hij een ultiem middel. „Dan moet ik terug naar de Tweede Kamer met een voorstel om hostingbedrijven uit de lucht te halen.”