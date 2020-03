Vakkenvuller naar huis gestuurd om dragen mondkapje

Zijn ouders hadden thuis met hem besproken hoe hij zo veilig mogelijk naar zijn werk kon gaan, zo vertellen ze op Facebook. „Wij hebben, gelukkig, een paar mondkapjes thuis liggen. Dus hij besloot om voortaan met een mondkapje op te werken. Dit wilde hij puur uit veiligheid en om zijn gezondheid niet op het spel te zetten. Hij wil namelijk ook de oudere mensen te woord kunnen staan wanneer zij een vraag hebben.”

Volgens de ouders had hun zoon het overlegd met zijn leidinggevende en vond die het een goed idee. Maar ’s avonds werden ze toch gebeld door Maarten of ze hem konden ophalen. „Als ouders zijnde schrik je dan! Wij hebben onze zoon gelijk opgehaald. De supermarktmanager heeft tegen onze zoon gezegd: ’Je haalt dat mondkapje van je gezicht af, of je gaat maar naar huis’. Onze zoon koos uiteraard voor het laatste.”

Toen ze bij de manager verhaal gingen halen, antwoordde de man dat hij bang was dat Maarten klanten zou afschrikken met zijn mondkapje. Maar daar begrijpen ze niets van. „Er lopen zoveel mensen in een supermarkt, momenteel is dat gewoon een risicoplek! (...) Elke medewerker mag toch initiatief nemen om zo veilig mogelijk te werken!”

Een woordvoerder van Dirk van den Broek laat aan Hart van Nederland weten: „Wij betreuren dat Maarten en zijn familie de situatie zo ervaren. Hij is een zeer gewaardeerde collega. Maar wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en willen geen verwarring creëren over waarom de ene medewerker wel een mondkapje draagt en de andere niet.”

Maarten is niet ontslagen, maar mag niet meer met een mondkapje naar zijn werk toekomen.