LIVE | Scholieren geven 75 redenen waarom corona-onderwijs niet deugt

Scholierenorganisatie LAKS heeft maandag een zelf getimmerd bord voor het ministerie van Onderwijs neergezet. Daarop staan 75 redenen waarom het corona-onderwijs in de ogen van de scholieren niet deugt.

„Met deze stellingen geven we een greep uit de vele signalen die we krijgen over wat er mis gaat. Het gaat niet goed met jongeren in Nederland”, zegt LAKS-voorzitter Nienke Luijckx. De scholierenorganisatie is vooral bezorgd over de schadelijke gevolgen van het zo lang binnenhouden van de jongeren.

Op het bord valt onder meer te lezen dat suïcidale gedachten, eetstoornissen en slaapproblemen onder scholieren toenemen. Ook ervaren meer scholieren huiselijk geweld en hebben meer jongeren angstgevoelens. Daarnaast zorgen de snelle veranderingen in corona-maatregelen voor veel onduidelijkheid onder scholieren, vooral op het gebied van toetsen en verslagen. Volgens LAKS ontstaat door de achterstanden veel stress over de eindexamens. De organisatie stelt ook dat de kwaliteit van het onderwijs is verslechterd en dat scholieren minder gemotiveerd zijn.

