Islamitische Staat valt gevangenis aan in Syrië en bevrijdt terroristen

In de nacht van donderdag op vrijdag werd de aanval ingezet op een gevangenis in de Syrische stad al-Hasakah. De jihadisten wilden opgesloten IS-leden bevrijden uit de gevangenis, die zich in een gebied bevindt dat door de Syrische Koerden wordt gecontroleerd.

„Minstens 28 leden van de Koerdische veiligheidsdiensten, vijf burgers en 45 IS-strijders werden gedood bij de gevechten”, meldde het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR), dat vanuit Engeland de oorlog in Syrië volgt. In de gevangenis zitten 3.500 vermoedelijke IS-leden, onder wie ook enkele leiders.

De IS terroristen zouden na de aanval huizen binnengedrongen zijn. Ze gebruikten de bewoners als menselijk schild terwijl de Koerdische troepen, ondersteund door coalitievliegtuigen, vochten om de controle te herwinnen en loslopende gevangenen op te sporen. „Ze hebben vier van onze buren vermoord”, vertelde de 34-jarige Umm Ibrahim aan AFP. Door de gevaarlijke situatie moest ze haar huis uiteindelijk ontvluchten.

In de buurt van de grens van Irak vond een aanslag plaats op een militaire basis. Dat kosste elf Irakezen het leven.

Die aanslag is de dodelijkste operatie van de jihadisten in het land sinds het begin van het jaar. De gevechten duurden uren. Het Observatorium schat dat er zeventig slachtoffers te betreuren zijn.

„Fragiele veiligheid”

IS heeft volgens The Guardian officieel nog niks van zich laten horen. Er zouden ook geen aanwijzingen zijn dat de aanvallen gecoördineerd waren, maar analisten suggereren dat IS zich duidelijk probeert te reorganiseren in beide landen.

„De dubbele aanslagen benadrukken de breekbare veiligheid die voortduurt in gebieden die ooit door Islamitische Staat werden geregeerd. Het toont aan dat de jihadisten, hoewel verzwakt, nog steeds de bondgenoten van de Verenigde Staten kunnen treffen”, aldus The New York Times. Volgens de woordvoerder van de door Koerden geleide militie hadden de IS-strijders vrijdag nog steeds zo’n kwart van het noordelijke deel van de gevangenis in handen en werd er nog gevochten.

De Koerdische autoriteiten waarschuwen al langer dat ze niet de capaciteit hebben om de duizenden IS-terroristen, die tijdens de jarenlange operaties zijn gevangengenomen, binnen te houden en al zeker niet om ze voor de rechter te brengen. Volgens de autoriteiten zouden meer dan 12.000 IS-verdachten in Koerdische gevangenissen vastzitten.