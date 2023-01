Explosie voor de deur bij de Supperclub in Amsterdam

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) doet onderzoek en de gracht is afgezet. Wat de oorzaak van de explosie is bij de evenementenlocatie, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.

Volgens de woordvoerder van de politie is er zwaar vuurwerk afgestoken. Ook zijn er volgens de Amsterdamse zender jerrycans aangetroffen voor de deur. Er zouden geen brandbare vloeistof in hebben gezeten en er wordt onderzocht of deze wat met de explosie te maken hebben. Er zijn ramen gesneuveld maar voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Tegen het Parool hebben omstanders verklaard dat er een enorme knal was te horen die veel harder was dan een vuurwerkbom. Ook medewerkers van een winkel vlakbij zijn geschrokken van de knal. ,,Sommigen lieten boodschappen vallen.’’ Een ander zou een persoon hebben zien wegvluchten.