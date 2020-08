Skivakantie gewild ondanks corona

Van de vaste groep ski- en snowboardliefhebbers heeft een kleine helft (44 procent) de sneeuwvakantie voor komende winter al geboekt. Degenen die nog niets hebben vastgelegd, geven in ruime meerderheid (64 procent) aan juist zo lang mogelijk te willen wachten. Ze willen de virusontwikkelingen tot op het laatste moment in de gaten kunnen houden. De meesten vragen vooral om financiële duidelijkheid: ze boeken alleen als ze de reissom terugkrijgen indien er een negatief reisadvies komt.

Dit blijkt uit een onderzoek van de websites Snowplaza en Skiinformatie onder drieduizend wintersporters. „De resultaten geven aan dat de coronacrisis nauwelijks invloed heeft op de wil om naar de sneeuw te gaan. Slechts tien procent wil komend seizoen overslaan, bijna altijd vanwege het Covid-risico”, zo concludeert Frank Pieters namens de wintersportsites.

Ruim een kwart van de respondenten denkt de trip naar de bergtoppen pas één of twee maanden voor vertrek te boeken. Dit betekent dat er een run op lastminute-reizen zal ontstaan. De skiliefhebbers geven aan dit jaar bij de keuze van hun bestemming ook op de veiligheidsregels op en om de pistes te letten. Vier op de tien wintersporters overwegen zelfs in het laagseizoen, van januari tot en met begin de eerste week van februari, te gaan. Ze hopen zo de drukte van de kerst- of krokusvakantie te ontlopen.