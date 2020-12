Nog geen containers gevonden in Noordzee

„Met sonaronderzoek hebben we tot dusver nog geen objecten aangetroffen die de afmetingen hebben van containers”, aldus een woordvoerder van de dienst donderdag. Het onderzoek is in ieder geval de hele dag nog bezig. De containers zouden ongeveer 100 mijl (zo’n 185 kilometer) boven Schiermonnikoog in het Duitse deel van de Noordzee zijn beland.

Begin 2019 verloor de MSC Zoe tijdens zwaar weer in totaal 342 containers op de zuidelijke vaarroute langs de Waddeneilanden. Nog steeds zijn stranden van meerdere Waddeneilanden bezaaid met materiaal afkomstig uit die containers.

Eind oktober waarschuwden deskundigen in de Tweede Kamer nog dat een ramp zoals met de bijna 400 meter lange MSC Zoe zo weer kan gebeuren.