’Man (27) moet vrezen voor verlies oog na zware mishandeling festival’

EINDHOVEN - Het begon als een gezellige avond op het festival Bontgenoten in Eindhoven, maar liep uiteindelijk uit op een nachtmerrie. De 27-jarige Ties uit Veldhoven werd zo ernstig mishandeld dat hij volgens de politie moet vrezen voor het kwijtraken van zijn oog. „Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het letsel is. Het is zelfs nog maar de vraag of het oog gered kan worden.”