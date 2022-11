Twee gevlekte hyena’s geboren in Safaripark Beekse Bergen

De moeder van de twee welpen groef een gat in de grond om te bevallen. Daar verblijven welpen Dhakiya en Dayo de eerste vier maanden. Zo nu en dan laten de twee jonkies zich ook buiten zien. Vermeij-Van Dijk, dierenverzorger van het park vertelt: ,,Het gaat gelukkig erg goed met zowel de jongen als ook met moeder Kipenzi en vader Basu.” Dhakiya betekent ‘intelligent in het Keniaans; Dayo is de Nigeriaanse naam voor ‘vreugde komt’.

„De komst van hyena Dhakiya en Dayo is een welkome toevoeging aan de bestaande groep, aangezien er stevig op het dier wordt gejaagd”, meldt het dierenpark. „Ook krimpt het leefgebied van de dieren door de bouw van steden en de aanleg van wegen.”

Grote bijdrage

Vermeij-Van Dijk: „We leveren met het pasgeboren duo een grote bijdrage aan het managementprogramma voor deze diersoort. Het doel van het programma is om te zorgen voor gezonde populaties in dierentuinen van in het wild bedreigde diersoorten.”

De gevlekte hyena’s leven in het wild in Afrika, ten zuiden van de Sahara, op woestijnen, savannes en in open bosgebieden. Het is de luidruchtigste hyena-soort.