’Nederlanders zijn wél welkom bij Duitse kapper’

„Er is geen probleem als het kappersbezoek niet langer dan 24 uur duurt”, laat een woordvoerder van het ministerie van Arbeid, Gezondheid en Sociale Zaken van Noordrijn-Westfalen weten aan Omroep Gelderland.

De aankondiging van de woordvoerder staat in contrast met het beleid in België, waar de kappers sinds zaterdag open zijn. Brancheorganisatie Belgische Beauty Federatie (BBF) riep alle leden op om géén Nederlanders te ontvangen. Ook de politie is strenger gaan kijken naar onnodig grensverkeer.

Dat de kappers in onze buurlanden openen, geeft de Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie (ANK) hoop. De bond voert momenteel gesprekken met ministeries. „Vorige keer gingen kapsalons in Duitsland eerst dicht, waarna niet veel later ook kappers in ons land moesten sluiten. Hopelijk volgt de Nederlandse overheid nu ook de ontwikkelingen in Duitsland.”