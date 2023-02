Aardbevingen Turkije en Syrië Honderden Turken uit aardbevingsgebied melden zich voor visum

Reddingswerkers in de regio Hatay afgelopen maandag. Ⓒ ANP / Anadolu Agency

DEN HAAG - Enkele honderden mensen uit het aardbevingsgebied in Turkije hebben zich tot nu toe bij de Nederlandse ambassade in Ankara aangemeld met een verzoek voor een visum om tijdelijk naar familie in Nederland te gaan.