Premium Het beste van De Telegraaf

Man sterft aan ’gebroken hart’ nadat vrouw werd doodgeschoten in Texas: kan dat?

Door Redactie Vrouw Kopieer naar clipboard

Ⓒ GoFundMe

UVALDE - Twee dagen nadat lerares Irma Garcia (46) doodgeschoten werd door Salvador Ramos (18) in de basisschool van Uvalde in Texas, is ook haar echtgenoot overleden. Volgens de familie stierf de man aan „een gebroken hart.” Bestaat zoiets echt?