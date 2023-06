Premium Het beste van De Telegraaf

Behoedzame aanpak na eerdere chaos Bewindslieden weer op ’sorry-tournee’ om slavernijexcuses: kabinet loopt op eieren

Achter de schermen wordt al wekenlang gesteggeld over de invulling van de Keti Koti-herdenking. Ⓒ ANP/HH

Den Haag - Opnieuw stapt een delegatie bewindslieden in het vliegtuig vanwege de slavernijexcuses van de regering. Op Keti Koti, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt gevierd en herdacht, reizen kabinetsleden onder meer naar Suriname en de Nederlandse overzeese gebieden in de Cariben. Rond de precieze invulling van de ’sorry-reizen’ loopt het kabinet op eieren, na een eerder fiasco in december.