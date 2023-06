Pentagon: Chinese spionageballon had geen informatie verzameld

De Amerikaanse president Joe Biden gaf opdracht de ballon neer te schieten toen die een week boven Canada en de VS had gevlogen. Volgens Washington ging het om een spionageballon, Beijing spreekt van een uit koers geblazen weerballon. De restanten van de ballon werden door de Amerikaanse autoriteiten verzameld voor onderzoek.

The Wall Street Journal meldt donderdag dat de ballon volgens voorlopige resultaten bestond uit Amerikaanse uitrusting die vrij verkrijgbaar is en gespecialiseerde Chinese sensoren en ander materiaal om foto’s, video’s en andere gegevens naar China te sturen. De Amerikaanse krant baseert zich op informatie van Amerikaanse functionarissen.

Onenigheid

De relatie tussen de VS en China kwam door het incident met de ballon verder onder druk te staan, na al bestaande onenigheid over onderwerpen als Taiwan en de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken annuleerde vanwege de ballon op het laatste moment zijn bezoek aan China. De reis vond uiteindelijk deze maand plaats.