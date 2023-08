Orkaan Hilary nadert Mexico en Californië: ’Mogelijk levensbedreigende overstromingen’

Momenteel trekt orkaan Hilary nog met windsnelheden van 200 kilometer per uur richting Mexico en de VS. Gelukkig is de orkaan afgezwakt van categorie 4 naar categorie 3. Dat betekent evenwel dat er nog steeds windsnelheden van 178 tot 207 km/u waarschijnlijk zijn. Genoeg om ramen en deuren uit te breken.

Naar verwachting zal de Hilary zaterdagavond Baja California bereiken als een orkaan en zondagochtend de grens met de Verenigde Staten zal oversteken als een afgezwakte (maar nog steeds heftige) tropische storm. Daarmee zou Hilary de eerste tropische storm in bijna 84 jaar in Californië.

Ⓒ AFP

Volgens het Amerikaanse National Hurricane Centre (NHC) kan de storm tot en met maandag „catastrofale en levensbedreigende overstromingen” veroorzaken. Naast de sterke wind waarschuwt waarschuwt ook voor hevige regenval. De komende uren en dagen zou er in delen van staten Californië, Nevada en Arizona de neerslaghoeveelheid kunnen vallen die normaal gesproken in een jaar tijd valt.

Dat de NHC waarschuwingen voor een tropische storm uitstuurt, is op zich al uniek te noemen: het is namelijk de eerste keer dat het dat doet voor Zuid-Californië, waar de grootsteden Los Angeles en San Diego gelegen zijn. De Amerikaanse National Weather Service waarschuwt voor dan ook voor een „grote kans” op plotselinge overstromingen in de regio van San Diego.

In San Diego waarschuwde de NWS voor het „hoge potentieel” van plotselinge overstromingen. Bijna 26 miljoen mensen in het zuidwesten van de VS stonden onder toezicht van overstromingen.

In Mexico, dat vaker te maken krijgt met orkanen, staan 18.000 militairen paraat om te helpen bij reddingsacties.