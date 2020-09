Gewonden door ’machete-aanval’ bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

De Franse politie heeft twee arrestaties verricht. Een van de verdachten is opgepakt in de omgeving van de Place de la Bastille, een belangrijk plein in de Franse hoofdstad. Hij werd in bebloede kleding aangetroffen. Het is nog onduidelijk waar de tweede verdachte is gearresteerd. Ook is nog onduidelijk wat het motief was voor de aanval.

Aanklagers van de speciale antiterrorismeafdeling hebben een onderzoek ingesteld. Een bron binnen de politie meldde dat na de aanval een verdacht pakketje was gevonden, maar dat zou onschadelijk zijn geweest. Twee bronnen bevestigen dat ook een mes is gevonden. Een van de bronnen spreekt over een machete, de ander over een slagersmes.

Ⓒ ANP / HH

De autoriteiten roepen mensen op om uit de buurt te blijven. Ook zijn enkele scholen in de omgeving uit voorzorg gesloten.

Gewonden

De twee slachtoffers zijn in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De slachtoffers zouden werknemers zijn van het persbureau Premières Lignes.

Brandweermannen brengen een van de gewonden naar de ambulane. Ⓒ ANP / HH

De politie was na het incident met zwaargewapende teams en verschillende busjes door Parijs aan het rijden. „Mijn zoon was aan het sporten in de buurt”, vertelt een getuige tegen Le Parisien. „Hij hoorde mensen schreeuwen en zag een man wegrennen met een groot mes. Er waren gewonde vrouwen en mannen. Wij woonden hier vijf jaar geleden ook al, natuurlijk, dit zijn traumatische herinneringen.”

Aanslagen

Bij het satirische blad vielen in 2015 twaalf doden toen moslimextremisten de redactie aanvielen. In Frankrijk worden inmiddels vermeende handlangers berecht van de extremisten die achter dat bloedbad zitten. Het Franse blad publiceerde vanwege het begin van dat proces opnieuw cartoons van de islamitische profeet Mohammed.

De afgelopen tijd heeft Al-Qaeda nieuwe oproepen gedaan om een aanslag te plegen bij Charlie Hebdo. Achtergronden van het incident zijn op dit moment volgens de politie nog niet bekend.