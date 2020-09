Gewonden door steekpartij bij voormalig kantoor Charlie Hebdo

Het Franse leger haast zich naar de plaats waar meerdere mensen gewond raakten. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

PARIJS - Zeker vier mensen zijn gewond geraakt door een steekpartij in de buurt van het voormalige kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Dat bevestigt de Franse premier Jean Castex. De politie meldt dat twee van de slachtoffers in kritieke toestand verkeren. Er zou al een verdachte zijn aangehouden.