Zeven doden na nieuwe schietpartij in Californië, nu bij paddenstoelenkwekerij

Het schietincident vond plaats op twee locaties in de stad Half Moon Bay, zo’n vijftig kilometer ten zuiden van San Francisco. Op een eerste locatie werden vier doden aangetroffen. Later werden op een andere plaats in de buurt nog eens drie lichamen aangetroffen.

Een 67-jarige verdachte, volgens Amerikaanse media gaat het om Chunli Zhao, is aangehouden. Hij zou een werknemer zijn van een plaatselijke paddenstoelenkwekerij, een van de twee locaties waar geschoten werd. Daar waren andere arbeiders en ook kinderen getuige van de schietpartij, berichten media. De beweegredenen van de schutter zijn vooralsnog onduidelijk.

Bekijk ook: Dodental schietpartij Californië opgelopen naar elf

Door een schietpartij in Monterey Park, een voorstad van Los Angeles, kwamen zondag elf mensen om het leven. De 72-jarige schutter schoot zichzelf dood toen hij in zijn busje omsingeld was door de politie.

Vuurwapengeweld

Plaatselijke politici beklagen het herhaalde vuurwapengeweld. „Twee uur geleden voegde ik mij bij mijn collega’s op de trappen van het Capitool (van Californië) voor een wake voor de slachtoffers van de schietpartij in Monterey Park”, zei Marc Berman, een parlementslid uit Californië, op Twitter. „Voordat we zelfs maar de kans hebben gehad om hen te rouwen, vindt er weer een massale schietpartij plaats.”