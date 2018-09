Willoos slachtoffer of wolf in schaapskleren?

Met het zelfvertrouwen en de uitstraling van een topmodel betrad ze in november de rechtszaal. De half-Surinaamse Laura was bij de eerste zitting niet langer gekleed in de zwarte chador die ze droeg toen ze net aan het kalifaat was ontsnapt. Ze was opgemaakt, smaakvol gekleed en duidelijk bij een goede kapper geweest. Achter haar donkere ogen ligt een geheim dat ze nog steeds niet heeft prijsgegeven. Naar eigen zeggen is ze naar IS ontvoerd door haar gewelddadige man. Justitie denkt echter ook aan het ’zwartste scenario’: dat het kalifaat haar heeft teruggestuurd naar Nederland met een terreuropdracht. ,,Zeker zolang ze weigert iets te verklaren, moeten we uitgaan van het ergste’’, zegt de officier.

Veel Syrië-gangers komen uit achterstandsgezinnen, zo niet Laura. Haar Nederlandse vader speelt in een band en heeft een goede baan als personeelsmanager. Hij is iemand die niet bang is om voor zijn kinderen op te komen. Dat blijkt als hij uit het Tikibad wordt gezet omdat hij nogal stevig voor zijn elfjarige zoontje in de bres is gesprongen. Laura’s broertje Ingmar mist twee nieren en zijn groei is bij één meter gestokt, maar de jongen kan prima zwemmen. Toch moet hij zwembandjes om, verplicht onder de 1 meter 20. Vader protesteert, schopt stennis en wordt het bad uitgezet.

Ingmar is een grote zorg voor het gezin en Laura is gek op hem. Oma probeert haar kleinzoon te helpen door een nier af te staan. ,,Mijn nier is 64 jaar oud”, weet Ingmar na de geslaagde operatie, die met een ballonvlucht wordt bekroond. De transplantatie mag niet baten. Op 3 mei 2014 sterft Ingmar aan huidtumoren.

Het gaat dan al niet goed met Laura. In juni 2011 is de dan vijftienjarige wekenlang vermist uit een jeugdinrichting in Zoetermeer. Ze draagt een hoofddoek en noemt zichzelf Lamyae. „Omdat ze het vervelend vond om Laura te heten”, zegt een vroegere vriendin. „Ze wilde graag daten met allochtone jongens.” De vriendin gelooft helemaal niets van de religieuze ommezwaai van Laura, ,,een echt probleemkind dat vaak een ander vriendje had.” Een andere kennis vertelt dat Laura vaak ruzie had met haar vader en stiefmoeder vanwege de hoofddoek. En een derde vriendin: „Ze was altijd heel kwetsbaar, had altijd problemen thuis en worstelde met haar identiteit. Ze zocht altijd naar liefde en vond die bij de verkeerde mannen.”

In 2012 ontmoet Laura op een islamitische datingsite de dan 25-jarige Ibrahim Ismail, een in Duitsland geboren Palestijn. In 2015 trouwen ze. De kersverse echtgenoot ontzegt Laura’s moeder de toegang tot hun flat in Leidschendam. Datzelfde jaar wordt zoontje Abdullah geboren.

Een gelukkig huwelijk is het niet. Laura’s moeder vermoedt dat Ibrahim zijn vrouw dom wil houden. Een computer en een televisie die ze haar dochter cadeau doet, zijn kort daarna uit het huis verdwenen. Buren horen geluiden die erop wijzen dat Laura wordt mishandeld. Ze bellen de politie, Ibrahim moet mee, maar is kort daarna weer thuis.

Voor de buitenwereld weet het paar de schijn redelijk op te houden. Een van haar vriendinnen omschrijft haar als een kalme jonge vrouw, die bezig was haar leven weer op te bouwen. Dat was kort voordat ze naar het kalifaat vertrok. „We haalden herinneringen op en speelden met de kinderen. Haar man kwam over als een rustige student, maar schijn bedriegt. Het viel me wel op dat haar man alles moest beslissen en overal toestemming voor moest geven, bijvoorbeeld of ze naar buiten mocht. Maar ik dacht, dat zal er wel bij horen.”

Dat was eind augustus 2015. Twee weken later zijn Laura en haar man met de noorderzon vertrokken. Bestemming: kalifaat. Wat is er gebeurd tussen het vertrek en het moment dat Laura een klein jaar later op de Koerdische televisie vertelt over haar heldhaftige ontsnapping uit de klauwen van IS? Dat is de grote vraag die justitie de komende tijd hoopt te beantwoorden.

Uitrusten

Op de Koerdische zender K24 weet Laura het mooi te vertellen: „We hadden net onze zoon Abdullah gekregen en toen zei mijn man: laten we op vakantie gaan, wat uitrusten. Hij zei niet dat we naar Syrië gingen. Hij dwong me om mee te gaan. Ze zetten me daar in een huis dat werd bewaakt door mannen met baarden en geweren.”

Dat was een leugen. Laura wist drommels goed van het reisdoel. Ze had ruim 2000 euro van haar rekening gehaald, een telefoonabonnement afgesloten en voor een fors bedrag buitensportspullen gekocht bij Bever Zwerfsport. „Achteraf gezien zijn we in de zeik genomen”, verklaarde Ibrahims zus bij de politie. „Naderhand vielen de puzzelstukjes in elkaar.” Buren zien in de weken voor het vertrek mannen met baarden rond de huurflat in Leidschendam. Als het echtpaar is verdwenen, zien ze dat het licht nog brandt en de pannen nog op het fornuis staan.

Een kennis brengt hen naar Schiphol en leent hen vlak voor het afscheid nog een flink geldbedrag. Die laatste uren in Nederland doet het stel niet geheimzinnig over de kalifaatplannen. Ze vertellen zelfs dat ze koers willen zetten naar het Irakese deel van het IS-gebied. Daar heeft Laura blijkbaar contacten. Twee weken na het vertrek naar IS-gebied krijgt Laura via de chat contact met haar vader. Ze schrijft: „Het is een bewuste keuze. We weten wat we doen. We komen niet terug. Lees de Koran als je me wil begrijpen.” Ze is vastbesloten om haar kinderen onder de sharia te laten opgroeien.

In Islamitische Staat is het snikheet, het paar zit in een slecht huis zonder stroom en dus zonder airconditioning. Toch is Laura bloedfanatiek, blijkt uit chatgesprekken met haar vader. Die legt haar het vuur na aan de schenen. Half december 2015 stuurt hij een onthoofdingvideo, om haar uit de tent te lokken. Laura reageert bikkelhard. „Dat wordt niet zomaar gedaan, die mensen moeten worden opgeruimd. Het is oog om oog, tand om tand.”

Op 27 december schrijft Laura nog: „We leven hier voor Allah. Het leven hier is maar tijdelijk, hierna begint het ware bestaan. Hier zijn alleen beproevingen.” Eind december verandert het gesprek van toon. Ze zegt dat ze spijt heeft van haar vertrek. „Ik wil terug naar Nederland. Ik doe zogenaamd met mijn man mee om geen argwaan te wekken.”

Vertrekken

Het kalifaat is een soort Hotel California: inchecken is makkelijker dan vertrekken. Haar vader springt voor zijn dochter in de bres. Hij legt contact met de Koerdische Peshmerga en stort een groot geldbedrag op een Engelse rekening.

Half juli verschijnt Laura kalm maar triomfantelijk op de Koerdische televisie. Ze draagt een chador en heeft haar kinderen op de arm. „Ik ben hier heel goed ontvangen”, zegt ze over de Koerden die haar hebben ’opgehaald’ uit Mosoel. Een onwaarschijnlijk verhaal: Koerdische strijders trekken niet het kalifaat in om een Nederlands meisje te redden, ook niet voor geld.

Eenmaal terug in Nederland laait twijfel op over haar ontsnapping. Laura tapt wel heel snel uit een ander vaatje voor iemand die al vanaf haar dertiende bezig is met de islam.

Zodra ze is ’ontsnapt’ aan IS begint ze varkensvlees te eten en make-up te dragen. Vreemd, vindt ook haar moeder. Tegen de politie verklaart ze: „Ik snap het niet, zo snel kun je toch niet de knop omzetten?” Wat bij justitie ook argwaan wekt, is dat Laura nergens op sociale media tot afvallige wordt bestempeld, terwijl dat wel gebruikelijk is bij verraders van het kalifaat. Haar advocaat werpt tegen: als Laura echt een terroriste was, zou ze onder de radar zijn gebleven in plaats van op televisie te verschijnen. Ook haar vader ergert zich aan alle scepsis na Laura’s ontsnapping. „Een bericht dat bij mij tot grote vreugde leidt, nodigt domme mensen uit om vreselijke dingen te roepen.”

De angst dat Laura is teruggestuurd met een opdracht komt niet uit de lucht vallen. Bij het kalifaat is het terugsturen van fanatieke jihadstrijders standaard beleid, blijkt bijvoorbeeld uit de verklaring van jihadist Harry Sarfo, die nu in een Duitse cel zit. Ook hij reisde naar IS met een rugzak vol spannende dromen over heldendom en martelaarschap. Maar IS had hem niet nodig, legden gemaskerde leden van Emni hem uit, de geheime dienst van de terreurorganisatie. In Europa, daar kon hij zich pas écht nuttig maken.

Wapentraining

IS-strijders schepten er over op dat ze ’ladingen’ mensen hebben in Europa die wachten op het commando om westerlingen aan te vallen. Het liefst gebruiken ze mannen die kort in het kalifaat verbleven voor een snelle wapentraining. Ze moesten slapen met een kalasjnikov tussen de benen zodat het geweer ging aanvoelen ’als een derde been.’ Maar IS schakelt net zo lief vrouwen in.

Bahram Arif Yassin is commandant bij de Peshmerga en zegt te hebben gezien dat Laura de oversteek maakte van het kalifaat naar Koerdisch gebied. Met Ibrahim kwam ze in de frontlinie aanrijden in een auto. „Laura kwam met haar zoon en kleine meisje onze kant op’’, zegt Yassin. ,,We keken door de nachtkijkers en zagen hen komen. IS schoot op haar en haar twee kinderen met een machinegeweer en met een mortier. Er was ook een sniper. Ze wilden haar en haar kinderen doden, maar godzijdank gebeurde er niets. No problem.”

Was de schietpartij in scene gezet of is het een aanwijzing dat Laura écht op de vlucht was? Het is gissen. „Ibrahim probeerde niet om mee te komen’’, zegt de Koerdische militair. ,,Hij ging terug met de IS’ers, ik weet niet waarom.” Bij het vuurgevecht zou een IS-strijder zijn doodgeschoten, Ibrahim liep een beenwond op.

Inmiddels staat Laura’s man op de nationale terrorismelijst. Sinds kort prijken daar ook acht Nederlandse vrouwen op, merendeels jihadbruiden. Laura gaf die categorie vrouwen een gezicht.