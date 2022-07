Auto rijdt over terras en botst tegen horecapand in Drachten: drie verdachten aangehouden

Volgens omstanders reed de auto doelbewust in op het terras. Vanwege het tijdstip waren er weinig mensen meer aanwezig. De politie bekeek camerabeelden en zag daarop een auto met hoge snelheid over de Noordkade rijden, waarbij het voertuig op enig moment over het terras schuift en tegen het horecapand tot stilstand komt. De auto reed naar achteren, ook over het terras, en reed daarna in de richting van de Raai in Drachten.

Doelbewuste actie?

De brandweer kwam ter plaatse om de panden te controleren. Door de politie werd de omgeving afgezet. Om 6.30 uur ontving de melding dat er een zwaar beschadigde auto geparkeerd stond aan de Pieterpolle in Twijzel, zo’n vijftien kilometer verderop, waar tevens drie verdachten aangehouden werden. Zij worden verdacht van het verlaten van de plaats van een ongeval. Tussen Drachten en Twijzel zijn brokstukken van de auto gevonden. De auto verloor onderweg onder meer een koplamp.

Of het een doelbewuste actie was of dat de bestuurder onder invloed was, is nog onbekend.