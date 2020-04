Jongetje (3) komt om door verkeersongeval

Het ongeval vond vrijdag rond 18.30 uur plaats aan de Kapitteldijk. Ⓒ 112 Nieuwsgroep

LEUTH - In het Gelderse Leuth is een 3-jarig jongetje uit Millingen aan de Rijn om het leven gekomen bij een botsing tussen twee auto’s. De peuter zat in een van de auto’s. Hij werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed later in een ziekenhuis, meldt de politie zondag.