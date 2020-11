Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

ROTTERDAM - Een appel voor de Aziatische olifant, een praatje bij de kleine rode panda en een wandeling langs de haaien in het Oceanium. De koning bezocht maandagmiddag Diergaarde Blijdorp in Rotterdam om te praten over de gevolgen van de coronacrisis op de Nederlandse dierentuinen.