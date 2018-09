Orkanen Maria en Lee op weg naar Europa

De gevolgen voor het weer in Nederland zijn erg onzeker, aldus Weeronline. Afhankelijk van de koers van de ex-orkanen wordt het volop herfst of blijft het een beetje nazomer.

Tropische stormwinden

Tot en met woensdag trekt Maria als orkaan noordwaarts op de Atlantische Oceaan, oost van de Verenigde Staten. Dinsdag en woensdag kunnen de kustgebieden van North Carolina te maken krijgen met tropische stormwinden. Donderdag wordt Maria opgenomen in de gebruikelijke stroming van west naar oost op de Atlantische Oceaan.

Op haar pad naar het oosten komt Maria komend weekend Lee tegen. Lee is tot en met donderdag midden op de oceaan actief als orkaan en buigt vrijdag af naar het noordoosten. Daarbij zwakt hij af tot een tropische storm. Komend weekend ontmoeten de twee (ex-)orkanen elkaar waarschijnlijk en vormen ze tot één groot lagedrukgebied. Deze depressie koerst vervolgens richting Ierland en neemt daarbij flink in kracht toe.

Orkaanwinden

Hoewel dit lagedrukgebied niet meer te vergelijken is met een orkaan zorgen de restanten van Maria en Lee voor veel energie en ook orkaanwinden (12 Bft.) zijn nog mogelijk. Dat ex-orkanen koers zetten richting Europa komt vaker voor, maar dat er dan nog windsnelheden van orkaankracht worden behaald is bijzonder.

Onzekere weersverwachting door de ex-orkanenOf het lagedrukgebied dat ontstaat uit de restanten van Maria en Lee ook het weer in Nederland zal beïnvloeden is nog onzeker. De kans is groot dat Ierland en Schotland met storm te maken krijgen, maar de exacte koers van depressies die ontstaan uit ex-orkanen is altijd erg onzeker.

Twee scenario’s

Voor Nederland zijn er twee scenario’s:

1. Het lagedrukgebied trekt vol over de Britse Eilanden en veroorzaakt ook in Nederland vanaf begin volgende week onvervalst herfstweer met regen en veel wind.

2. Het lagedrukgebied trekt noordelijker tussen Ierland + Schotland en IJsland door. In dit scenario steekt boven Nederland een zuidelijke wind op die (vrij) warme lucht aanvoert en blijft het overwegend droog. Een beetje nazomer dus.

Zoals het er nu naar uitziet is de kans op herfstweer (scenario 1) volgende week 50% en de kans op een beetje nazomer 30%. De overige 20% van de berekeningen gaat voor een tussenvariant, waarbij we beperkt iets meekrijgen van de restanten van Maria en Lee.