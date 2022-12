Weer Russische topman overleden, doodsoorzaak onbekend

Admiralty Shipyards stelt in een verklaring dat Buzakov is overleden. Hij was al 11 jaar directeur van het bedrijf dat gespecialiseerd is in de bouw van niet-nucleaire onderzeeërs. „De United Shipbuilding Corporation, de Admiralty Shipyards en de hele nationale scheepsbouwindustrie hebben een onherstelbaar verlies geleden. Alexander Sergejevitsj Buzakov, directeur-generaal van de Admiralty Shipyards, is op 66-jarige leeftijd overleden”, klinkt het. Buzakov is „vroegtijdig en tragisch” gestorven, is te lezen in de verklaring.

De naam Buzakov komt op een lange lijst met Russische prominenten die in mysterieuze omstandigheden om het leven zijn gekomen. Eerder deze week overleed oligarch Dmitry Zelenov (50) nadat hij tijdens een bezoek aan vrienden in Frankrijk „van de trap was gevallen.”