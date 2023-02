Spectaculair einde bezoek prinses Amalia aan Aruba

De avond was begonnen op een plein vlak achter het parlementsgebouw, waar lokale ondernemers en artiesten hun beste beentje voor zetten.

Het koninklijk gezelschap werd overladen met cadeautjes afkomstig van kraampjes die ze bezochten. Snoep, geurkaarsen, armbanden, kettingen, kunst en drank; het gevolg van de koning ging bepakt en bezakt de markt over. We zullen het niet in een keer opdrinken, verzekerde de koning na het accepteren van een fles drank.

Eerder op de dag had Willem-Alexander samen met Amalia een voetbaltraining bezocht op het eiland, onder luid gejoel van veel jonge voetballertjes die voor het eerst in hun leven een prinses zagen. Amalia leek ontroerd door het enthousiaste onthaal.

Minder gezellig was het dinsdag op de universiteit. Daar onderbrak een student annex politica een presentatie door een lied in te zetten. Ze bleek herstelbetalingen te eisen in het verlengde van de excuses voor het slavernijverleden van Nederland. De dame werd afgevoerd.

Hoewel er maandag ook een handjevol demonstranten aanwezig was bij een dansoptreden waar het koninklijk gezelschap naar kwam kijken in het stadje San Nicolas, toonde de overgrote meerderheid van het publiek zich twee dagen enthousiast dan wel nieuwsgierig over de komst van de Oranjes. Langs de route zaten ook geregeld mensen met vlaggetjes en soms ook oude oranje voetbalshirts te zwaaien, hopend om een glimp van de visite op te vangen.

Woensdag brengt de marine het koninklijke trio naar Curaçao, waar koning, koningin en prinses ook twee dagen officieel op visite gaan.