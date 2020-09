’Activisten vrijgelaten die ’roofkunst’ wilden weghalen uit Afrika Museum’

Dat meldt de NOS maandag.

De man die het beeld oppakte en het museum uit droeg is Mwazulu Diyabanza Siwa. Op de beelden is ook te zien dat Siwa samen met vier anderen donderdag werd aangehouden.

Onder de naam ’Unité Dignité Courage’ willen de vier, waarschijnlijk Congolese, activisten ’roofkunst terug naar huis brengen, naar Afrika, waar deze beelden thuishoren. Soortgelijke acties werden eerder al uitgevoerd in Parijs, in Musée de Quai Branly (een museum voor wereldculturen).

Ook na donderdag meent de groep hun praktijken voort te zetten: „We moeten nu het land uit, maar er zijn hier twee of drie musea met Afrikaanse kunst dus we komen terug”, zegt Mwazulu Diyabanza tegen Omroep Gelderland. „We willen ons erfgoed terug. Het is met geweld van ons gestolen en nu willen we het mee naar huis nemen.”

In gesprek met de NOS zegt directeur Stijn Schoonderwoerd van het Afrika Museum vraagtekens te zetten bij de achtergrond van de activisten: „Deze mensen claimen dat het beeld van hen is, maar wie zijn zij eigenlijk zelf?” De museumdirecteur maakte vaker mee dat kunst werd teruggevraagd. „Maar we hebben het nog niet eerder meegemaakt met stelen en zo’n mediacircus.”

Door het stof

De instelling ging afgelopen zomer nog diep door het stof na een ’kwetsende’ campagne om bezoek te trekken. In de video zeggen een blanke man en vrouw tegen elkaar: „Leuk samen een dagje Ghana. Lekker ver weg in eigen land.” Omdat er niet direct iets werd gezegd van slavenhandel kwam er kritiek vanuit zwarte hoek.